النعيمي: الأسئلة من المنهاج وقت الامتحان ندرسه بشكل علمي

عمان-الغد – قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن الوزارة ترصد وبكل اهتمام كل الملاحظات التي تردها حول سير امتحان الثانوية العامة لعام 2020/ الامتحان التكميلي، وترد إلى غرف العمليات في الوزارة من الطلبة والمواطنين أو من المراقبين في قاعات الامتحان، أو وسائل الإعلام المختلفة.

واضاف خلال تفقده اليوم الاثنين، غرفتي العمليات في مركز الوزارة وادارة الامتحانات، أن الوزارة تعمل على رصد هذه الملاحظات والتعامل معها بشكل فوري وسريع، وبما يضمن سير الامتحان وانعقاد جلساته كما هو مخطط له.

واكد الدكتور النعيمي، أن خبراء ادارة الامتحانات في الوزارة يدرسون جميع الملاحظات الواردة حول أوراق الامتحانات، سواء ما يتعلق منها بوقت الامتحان أو الأسئلة، مبينا أن وقت الامتحان لكل ورقة تجري دراسته بشكل علمي، وكذلك الأسئلة التي تحرص الوزارة على وضعها من المنهاج وبشكل يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

واوضح ان جميع الملاحظات التي وردت في الدورات الامتحانية السابقة، تمت مراعاتها في الدورة التكميلية المنعقدة الآن حفاظا على الامتحان ومصداقيته وأهميته وحق الطلبة.

وقال وزير التربية والتعليم إن عملية تصحيح أوراق الامتحان بدأت يوم أمس الأحد، وتسير بشكل طبيعي، بعد أن هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.

واثنى الدكتور النعيمي، على جهود الكوادر القائمة على الامتحان للالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والدليل الارشادي المتعلق بإجراءات عقده، مشيدا في هذا الاطار بوعي الطلبة واستعدادهم الجيد للامتحان، وتعاون اولياء امورهم، وتفهمهم لإجراءات الوزارة في عقد الامتحان، وعدم التجمهر خارج القاعات وفي محيطها.

كما اشاد بدور الاجهزة الرسمية والمؤسسات الوطنية المساندة لوزارة التربية في عقد الامتحان، وكذلك جهود جميع القائمين عليه من كوادر الوزارة.

وكان أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، قد تفقد اليوم سير الامتحان بعدد من القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، في جولة رافقه خلالها مدير التربية هارون الرحاحلة.

وشملت الجولة، مدارس السلط الثانوية للبنين، وعبد الحافظ العزب الثانوية المهنية للبنين، والحسناء بنت معاوية الأساسية المختلطة، فيما تفقدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، عددا من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، شملت مدرستي الظليل الثانوية للبنين، ومارية القبطية الثانوية للبنات.

وتقدم للامتحان في جلسته الأولى اليوم الاثنين، 27702 مشترك ومشتركة في مبحث الكيمياء لفروع التعليم العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي، والعلوم الإسلامية للفرع الأدبي، وتفسير علوم القرآن والحديث والسيرة النبوية للفرع الشرعي، والعلوم الصناعية الخاصة للفرع الصناعي، والدوائر الأمامية والتدبير الفندقي للفرق الفندقي والسياحي، فيما تقدم للجلسة الثانية، 2433 مشتركا ومشتركة، في مبحث علوم الأرض والبيئة للفرع العلمي وتاريخ العرب للفرع الأدبي.