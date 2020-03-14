النعيمي: التعليق لا يشمل المعلمين ولا يعني توقف العملية التعليمية

عمان-الغد- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، مساء السبت، إنّ القرارات الحكومية لا تعني توقف العملية التعليمية، فحق الطلبة في التعليم أولوية قصوى ولا بد أن نضمن استمرارها مجاناً، جاء ذلك خلال حديثه عبر التلفزيون الأردني .

وأضاف إنّ القرار المتعلق بتعليق الدوام من رياض الأطفال والمدارس لا يشمل المعلمين، لأن القرار كان واضحاً فالمعلمون ذو أهمية بالغة بخاصة في هذه المرحلة.

وأشار النعيمي ، أنّ جهود أولياء الأمور مقدرة من أجل مصلحة أبنائنا الطلبة وهم شركاؤنا في هذه المرحلة، والوزارة تعلم بتشاركية مع تفهمنا قلق المواطنين.

وأضاف النعيمي، إنّ التعليق لا يعني توقف العملية التعليمية وسنفي بحق الطلبة بهذا الأمر، فالاجراءات ستكون عبر بث دروس من خلال قناة واحدة ومن ثم سيتمّ التوسع في قنوات أخرى.

وأكد إلى أنّه سيكون هناك بث عبر التلفزيون، بدءاً من يوم الثلاثاء لطلبة التوجيهي فيما يتعلق بمواد الفصل الثاني، كما سيتم إطلاق منظومة التعليم الالكتروني الأسبوع المقبل للتعليم الأساسي.

وأشار إلى أنّ الوزارة ستناقش أمر دوام المعلمين معهم يوم غد الأحد، مشيرً إلى وجود أدواراً محددة للمعلمين للتعليم عن بعد.

وبيّن أنّ الوزارة ستصدر تعليمات يوم الأحد لإدامة دوام المعلم حول المهام والأعداد اللازمة لاستمرار العمل الفني والإداري، منوهاً إلى أنّ دوام المعلمين مستمر وواجب المعلمين مهم.

وقال إنّ لا صحة أن القرار يشمل تعليق دوام المعلمين، ووجودهم مهم وضروري وهم شريك أساس في ضمان العملية التعليمية وإن اختلفت شكل العملية التعليمية.

وأكّد أنّ دور المعلم يتحول عبر التعليم عن بعد إلى المتابعة والتنسيق مع الطلبة وأولياء الأمور من خلال روابط خاصة وقنوات خاصة سيتم الإعلان عنها من خلال الوزارة.