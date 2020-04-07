النعيمي: الوزارة ستعمل على معالجة كل الفجوات في تعلم الطلبة عن بعد

عمان-الغد – تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الاثنين، تفاعل الطلبة وأولياء الأمور في منطقة اللجون بالكرك وأبو الحصاني في لواء الجيزة، مع عملية التعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة عبر منصة درسك ودرسك1 ودرسك2 وقناة التلفزيون الأردني الرياضية.

واستمع النعيمي خلال لقائه عددًا من الطلبة وأولياء الأمور إلى آرائهم وملحوظاتهم حول عملية التعليم عن بعد، والمعيقات التي تواجههم في متابعة دروسهم عبر المنصة والقنوات التلفزيونية في ظل عدم توافر الكهرباء لدى بعض الأسر في هذه المناطق.

وأكد النعيمي، بحضور الأمين العام للشؤون الإدارية في الوزارة الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة ستعمل على معالجة كل الفجوات في تعلم الطلبة عن بعد، ولا سيما الذين لا تتوافر لديهم الأدوات والوسائل اللازمة للتعليم عن بعد، مبينًا أن الوزارة تخطط لبعض الإجراءات والبرامج لمعالجة أي فجوات في هذا الإطار من خلال برامج استدراكية ستعلن الوزارة عن تفاصيلها في حينه.

ودعا النعيمي، الطلبة وأولياء الأمور الذين التقاهم إلى أهمية استثمار كل الوسائل المتاحة لديهم لمواصلة العملية التعليمية، وعدم الانقطاع عنها، مؤكدًا حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وتعلمهم ومواصلة العملية التدريسية بكل الوسائل الممكنة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم من حولنا.