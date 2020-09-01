النعيمي: انتظام دوام المدارس وسط التزام كبير بالاشتراطات الصحية

عمان- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن اليوم الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 شهد انتظاماً طبيعياً للدوام في جميع المدارس بالمملكة، وفق الخطط المعدة من قبل الوزارة بشأن العودة للمدارس.

وأكد الدكتور النعيمي في تصريح لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، أن مدارس المملكة شهدت هذا اليوم، التزاماً كبيراً بالاشتراطات الصحية التي تضمنها البروتوكول الخاص بالعودة للمدارس وتقيداً تاماً من قبل الطلبة والمعلمين والمعلمات بالتعليمات التي تضمنها البرتوكول الذي وضع للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية في المدارس.

وعزا وزير التربية والتعليم هذا الالتزام إلى تفهم الطلبة والكوادر التدريسية وأولياء الأمور لطبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وتحيط بالعودة للمدارس نتيجة لتفشي جائحة كورونا وما فرضته من تحديات على جميع القطاعات.

وأعرب الدكتور النعيمي عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المعلمون والمعلمات في المدارس في أول أيام العام الدراسي والتي عكست استجابة الوزارة لتحديات الجائحة وقدرتها على ضمان حق الطلبة بالتعليم في بيئة صحية ملائمة وعودة آمنة لهم للمدارس.

كما أشاد وزير التربية والتعليم بتعاون أولياء الأمور مع جهود الوزارة، والتزامهم بالتعليمات الصادرة عنها، وما أظهروه من وعي ومسؤولية تجاه ابنائهم والمعلمين وأهمية استمرار العملية التعليمية في المدارس.

وبين أن الوزارة رصدت خلال اليوم الأول للعام الدراسي بعضاً من مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في عدد من المناطق، مؤكداً أنها ستعمل على متابعتها والتأكد من التقيد التام بها، ومشددًا بهذا الإطار على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع هذه المخالفات لوقفها وضمان الالتزام الكامل بشروط الصحة والسلامة في المدارس. -(بترا)