النعيمي: تعديل أمر الدفاع 7 يمكّن الوزارة من العمل بمضمونه للعام الدراسي الحالي

عمان- الغد- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن تعديل أمر الدفاع رقم 7 لسنة 2020، او تعديل اي من احكامه، يمكن الوزارة من الاستمرار في العمل بمضمونه للعام الدراسي الحالي 2021/2020، مؤكدا ان ذلك لا يعني ان العام الدراسي الحالي سيكون بالكامل عن طريق التعليم عن بعد.

وبين في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)اليوم السبت، ان التعديل جاء لمعالجة الآثار المترتبة على تطورات الوضع الوبائي على التعليم، عند تعليق دوام بعض المدارس والتحول للتعليم الالكتروني.

يذكر ان امر الدفاع 7 لسنة 2020، الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في السادس عشر من شهر نيسان الماضي، يختص بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة جاء للعام الدراسي الماضي 2020/2019 في حينه.

وأوضح النعيمي ان تعديل أمر الدفاع، هو استمرارية لأمر الدفاع السابق الذي جعل وسائل التعليم غير التقليدي والتعليم عن بعد، مقبولة ومعتمدة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة داخل المملكة فقط وفقا لأحكام قانون التربية والتعليم، مبينا ان التفويض الجديد يضمن تطبيق هذه المعايير خلال العام الدراسي الحالي.