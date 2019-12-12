النعيمي: تعديل قانوني لعدم توقيف المعلمين بمجرد الشكوى

عمان- الغد- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن الوزارة تدفع لاجراء تعديل قانوني من خلال ديوان التشريع والرأي بحيث لا يتم توقيف المعلمين بمجرد تقديم شكوى ضدهم.

وأضاف النعيمي لبرنامج “صوت حياة” على إذاعة “حياة اف ام”، اليوم الخميس، أن الوزارة تدين العنف الواقع على المعلمين ولا تقبل بالوقت نفسه أن يمارس العنف على الطلبة، وهي سياسة واضحة تنتهجها الوزارة.

وبين أن المعلمين الذين تم الاعتداء عليهم أمس حالتهم جيدة، واصفا الحادث بالمؤسف، مؤكداً أن الوزارة ستقوم برفع دعوى قضائية على المعتدين، مشدداً على رفض الوزارة بالمطلق وجود تنمر أو عنف أو اعتداء على المعلمين.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة تقوم باجراءات توعوية وتدريبية للمعلمين للتعامل مع مثل هذه المواقف، إضافة إلى اتخاذها لاجراءات تتعلق بالبيئة المدرسية الآمنة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة تعاون المجتمع المحلي والمعلمين والطلبة للقضاء على هذه الظاهرة.