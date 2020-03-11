النعيمي: تعطيل المدارس لم يبحث.. لكننا جاهزون لأي أمر طارئ

ألاء مظهر

عمان – أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أنه لم يتم بحث أي قرار يتعلق بتعطيل المدارس بالمملكة، غير أنه علينا أن نكون جاهزين لأي أمر طارئ.

وقال النعيمي، إن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة متكاملة للتحول للتعلم عن بعد في اطار استعداداتها لاي طارئ، و وجود قرار على المستوى الوطني بتعطيل المؤسسات التعليمية، وبخاصة المدارس، مؤكدا في هذا الاطار حرص الوزارة على صحة الطلبة وسلامتهم.

وكان اجتماعا تقنيا جرى في وزارة التربية والتعليم، لبحث الية التعلم عن بعد، ضم وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة، ومدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر،ةوعدد من الفنيين في الوزارة .

وأوضح النعيمي، في تصىريحات صحفية اليوم الاربعاء عقب الاجتماع، ان التحول للتعلم عن بعد ، سيتم من خلال تفعيل المنصة الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ” نور سبيس”، مبينا ان الوزارة عملت خلال الاسابيع الماضية على بناء خطة متكاملة بهذا الشأن بالتعاون مع شركائها والمؤسسات المعنية الاخرى.

وقال، ان الوزارة جمعت الموارد التعليمية المختلفة من فيديوهات ومواد الكترونية وتفاعلية للفصل الدراسي الثاني وتم تحميلها على المنصة بعد ان عملت فرق الوزارة على تصنيف محتواها، مبينا ان الوزارة ستستكمل خلال الايام القليلة المقبلة بعض النواقص في بعض المباحث.

واشار الى ان اجتماع اليوم، هو اجتماع تقني وتكنولوجي بحت، تم فيه بحث الجوانب ا المتعلقة بادامة منصة التعلم الالكتروني تقنيا وفنيا، من حيث دخول الطلبة للمحتوى الالكتروني، ولم يتطرق ابدا لبحث تعليق الدوام المدرسي.

كما بحث الاجتماع بحسب النعيمي، كل البدائل المتاحة والجاهزية اللازمة للتحول للتعلم عن بعد وضمان استمرارية العملية التعليمية، فيما لوكان هناك توجه لتعليق دوام المدارس، مبينا ان البدائل ربما تشمل استخدام قنوات تلفزيونية لبث مواد الكترونية تعليمية للطلبة.

واكدالنعيمي ان الامور مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للقلق، غير انه علينا اتباع الإرشادات الصحية والوقاية المختلفة.

و قال ان منصة التعلم الالكتروني، ليست امرا جديدا في وزارة التربية والتعليم، وان هذه المنصة معروفة لدى الطلبة واولياء الامور ويمكن الدخول اليها من خلال استخدام ورقم سري خاص بالطلبة، لافتا الى إمكانية نشر الوزارة لبعض الإرشادات للطلبة حول الية وكيفية الدخول للمنصة.

وجدد النعيمي حرص الوزارة على الإيفاء بحق الطلبة في التعليم كما كفله الدستور، وقانون التربية والتعليم باعتبار التعليم حق انساني واساسي للطلبة.

كما لفت وزير التربية والتعليم للاجراءات الوقائية التوعوية والتثقيفية الصحية التي اتخذتها الوزارة في مدارسها، من خلال تزويد المدارس بالمعقمات ومتطلبات الصحة المدرسية، ورصد بعض الحالات المرضية للطلبة في المدارس وابلاغ غرفة العمليات في وزارة الصحة بشأنها.

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