النعيمي: تعليق دوام المدارس إلى إشعار آخر

عمان – الغد – قال وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، تيسير النعيمي، إنه تقرر تعليق دوام المدارس كافة اعتبارا من يوم الجمعة 9/10 وحتى اشعار آخر.

وأضاف النعيمي، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه تبقى الدورة التكميلية لطلبة التوجيهي في موعدها المعلن مسبقا وستعلن الوزارة عن إجراءات عقد امتحانات الثانوية للدورة التكميلية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه تستمر الامتحانات للبرامج الدولية وفق برنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة والشروط الصحية المعتمدة.

وبيّن أنه يكون دوام المعلمين والهيئات الإدراية بالمدارس الحكومية بنظام التناوب وفق برنامج ستعلن عنه الوزارة لمتابعة تعلم الطلبة عن بعد.

وأشار النعيمي، إلى أن المدارس الخاصة ومدارس السلطات التعليمات الأخرى ستقوم بتنظيم دوامها بما يخدم التعلم عن بعد.