النعيمي: تعليق دوام المدرسة التي تبلغ نسبة إصابة كورونا فيها 3%

عمان-الغد- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الثلاثاء، إنه سيتم تعليق الدوام في أي مدرسة تبلغ نسبة الإصابة بكورونا فيها 3%.

وأضاف النعيمي لقناة المملكة، أن “الوزارة مستمرة في استعدادها لعودة المدراس المتدرجة اعتباراً من الأحد المقبل”.

وأشار إلى أنه “تم سابقا اتخاذ قرار أن يكون التعلم وجاهي للصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث وطلبة التوجيهي يوم الأحد القادم ، وبالتأكيد هذا القرار لا زال قرارا نافذا مع مراقبة تطورات الحالة الوبائية”.

وأكّد الوزير أن “الحكومة كانت واضحة بهذا الأمر أن جميع قراراتها خاضعة للدراسة والتعديل بالتالي اتخاذ القرار في ضوء تطور الحالة الوبائية”، مبينأ أنه سيكون هناك متابعة لكل مدرسة سواء الحكومية أو الخاصة وتقارير يومية وستتخذ إجراءات فورية في ضوء التقارير التي ترد.

“البروتوكول معد منذ حوالي أسبوعين وتم إقراره من قبل وزارة الصحة وتعميمه على المدارس كافة، وأيضاً نفذت الوزارة ولا زالت تنفذ خطة إعلامية استخلصت منها هذا البروتوكول على شكل رسائل وأيضا فيديوهات توعوية للطلبة وللمعلمين وبينت هذه الرسائل كيف ستكون العمليات التعليمية، وشكل اليوم الدراسي الأول”، وفق النعيمي.

وأكد الوزير النعيمي على ضرورة الالتزام بما يُحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المدرسية والمجتمع عبر تطبيق البروتوكول والاشتراطات الصحية التي تم التدريب عليها سابقا، وتوفير التدفئة والمياه النظيفة.

ودعا النعيمي إلى استثمار اليوم الدراسي الأول للتوعية والتثقيف والدعم النفسي والاجتماعي وتسليم الكتب، وسيستقبل المعلمون الطلبة عند بوابات المدارس لتنظيم الدخول للغرف الصفية مباشرة لضمان التباعد بينهم وعدم التجمهر في الساحات.