النعيمي: صرف 50 % من أجور العاملين في رياض الاطفال بالقطاع الخاص من برنامج استدامة

عمان- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، البدء وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بصرف 50 بالمئة من أجور العاملين في رياض الاطفال بالقطاع الخاص من برنامج استدامة، باعتبارها من القطاعات غير المصرح لها بالعمل.

وقال الدكتور النعيمي، انه سيتم اعتبارا من شهر كانون الأول الحالي ولمدة ستة شهور تنتهي في شهر أيار من العام المقبل 2021، دفع 50 بالمئة من الأجور المعتمدة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحد أدنى 220 دينارا شهريا لكل عامل في رياض الاطفال على أن لا يزيد المبلغ عن 500 دينار.

وبين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن دفع الأجور سيتم من مخصصات برنامج استدامة، الذي تم إقراره بموجب أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020، ويشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا، وتشمل رياض الاطفال في القطاع الخاص.

وأكد الدكتور النعيمي، أن برنامج استدامة سيساهم بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن العاملين في تلك المنشآت وذلك لأول 1000 دينار من الأجر الخاضع للاقتطاع. وبيّن أنه تمّ شمول المدارس الأساسية الخاصّة (من الصف الأول ولغاية السادس) ضمن مجموعة المنشآت الأكثر تضرّرًا بالجائحة، حيث سيُخصَّص لكل عامل فيها 75 بالمئة من أجره الاعتيادي، بحيث يتحمل البرنامج دفع نسبة 50 بالمئة وبحدٍ أعلى 500 دينار من الأجر، فيما يتحمل صاحب العمل النسبة المتبقية، ويتحمل البرنامج دفع الفروقات إذا قلّ ما يُصرف للعامل عن 220 دينارا.

واوضح إنه بإمكان المدارس الأساسية والثانوية الخاصة؛ من الصف السابع ولغاية الثاني عشر، التقدم بطلب الاستفادة من البرنامج مع إرفاق المعززات التي تدل على تأثرها بالجائحة، على ان تتعهد بخصم 15 بالمئة من الرسوم السنوية الاجمالية لجميع الطلبة وبغض النظر عن أية خصومات سابقة.-(بترا)