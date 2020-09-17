النعيمي: عودة طلبة رياض الأطفال أولوية قصوى

أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الخميس، “بدء تعليق دوام الطلبة والتحول إلى التعليم عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة، ووكالة الغوث والثقافة العسكرية، ورياض الأطفال لمدة أسبوعين”.

وقال، خلال إيجاز صحفي، إن عودة طلبة رياض الأطفال أولوية قصوى وستعمل الوزارة على ذلك بوقت قريب لن يتجاوز المدة التي أعلنَت بقرار مجلس الوزراء

وأضاف تعليق الدوام استثنى “الصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي وما يوازيه من البرامج الدوليّة للصفيّن الحادي العشر والثاني عشر في المدارس الخاصّة”.

وأشار النعيمي إلى “أنّ التعليم عن بعد/ أو التعليم الوجاهي، للصفوف من الأول إلى الثالث الأساسي، يبقى خيارًا للأهالي”.

وأكد أن “أسباب الإبقاء على التعليم الوجاهي في الصفوف الثلاثة الأولى يعود لأهمية هذه الصفوف في تمكين الطلبة من اكتساب الأساسيات المتعلقة باللغات والرياضيات”.

وأوضح النعيمي أن “قرار تعليق الدوام لمدة أسبوعين، جاء نظراً للتزايد الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس بين الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية، والتي بلغت لغاية الآن (152) حالة”.

“لم يكن هناك نيّة مسبقة للتحوّل للتعليم عن بُعد عقب مرور أسبوعين على انتظام الدوام المدرسي كما يُشاع، فالهدف الأساسيّ من هذا القرار هو تقليل فرص الإصابة حمايةً لطلبتنا ومعلمينا”، أضاف النعيمي.