النعيمي: كورونا فرضت على الأنظمة التعليمية الاستجابة لاستمرارية التعليم

عمان-الغد- اكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان جائحة كورونا فرضت على الأنظمة التعليمية سرعة الاستجابة لضمان استمرارية العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم.

وقال الدكتور النعيمي، خلال تكريم الوزارة اليوم الاثنين، بالتعاون من شركة تلسكوب للإنتاج الفني، عددا من المعلمين الفائزين بمسابقة إثراء المحتوى الإلكتروني لمنصة درسك، إن الأردن كان من أوائل الدول التي استجابت بسرعة لتداعيات الجائحة والتحول للتعليم عن بعد. وبين أن عملية التطوير والتحسين والمتابعة مستمرة، وصولا لتعليم متمازج بين الإلكتروني والوجاهي، مشيرا إلى أن المحتوى الإلكتروني التعليمي الذي سيقدم لأبنائنا الطلبة في المرحلة المقبلة سيشهد نقلة نوعية، وسيكون غنيا بمضامينه وجاذبا ومشوقا للطلبة، وقادرا على تمكين معلمينا من رفع مستوي عطائهم كما هو في التعليم الصفي.

واكد أن الوزارة تسعى باستمرار للارتقاء إلى مستوى التوجيهات الملكية فيما يمكن تقديمه للمعلمين، والتركيز على تطوير قدراتهم مهنيا ليبقى المعلم الأردني كما هو دوما متميزا ومنافسا، معتبرا أن المعلم الاردني كان له الدور الكبير في بناء وتأسيس العديد من الأنظمة التعليمية العربية، ويحظى بالتقدير والاحترام لإنجازاته الكبيرة وأثره الواضح في العطاء.

وأعرب الدكتور النعيمي، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة والمدير العام لشركة تلسكوب الدكتور معتصم المسالمة، ومدير إدارة الإشراف والتدريب في الوزارة، عن شكره لهذه الثلة من المعلمين المتميزين، وتقديره لكل معلم أردني في اليوم الدولي للتعليم الذي صادف أمس، لما قدمه من عطاء وإنجاز في مسيرة التعليم الأردنية.

كما أعرب عن شكره لشركة تلسكوب الداعمة للمسابقة؛ ولجهودها في دعم الوزارة في إعداد المواد التعليمية التي تقدمها للطلبة في عملية التعليم عن بعد عبر منصاتها.

واستهدفت المسابقة في منافساتها المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين المشاركين في إعداد المحتوى الإلكتروني لمنصة درسك من خلال ما قدموه من فيديوهات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومختبرات افتراضية، واستخدام نمط التعلم بالمفاهيم جرى تقييمها وفق شروط ومعايير من خلال لجنة فنية شكلت لهذه الغاية.