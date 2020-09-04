النعيمي: لا تعليق أبدا لدوام المدارس وتعليق الدوام على مستوى الصف فقط

عمان – الغد – قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن البروتوكول المتبع لتعليق الدوام في المدارس التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا يخضع دوما للتعديل والتحديث.

ورجح النعيمي في حديثه لبرنامج “يسعد صباحك” الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني اليوم ، أن يتم تعديل هذه البروتوكولات في الأيام المقبلة، بحيث يصبح تعليق الدوام على مستوى الصف وليس على مستوى المدرسة.

وكشف النعيمي أن الوزارة قامت بتطوير منصة إلكترونية جديدة “درسك 2″، وأنه سيتم إطلاقها قريبا، مع الاستمرار ببث الدروس عبر القنوات الفضائية.

وأكد النعيمي أن الوزارة قامت بتجويد المحتوى التعليمي المقدم عبر المنصة الجديدة، وأضافت عناصر تفاعلية بين الطالب والمعلم، بالإضافة إلى أنها أنشأت لوحة إلكترونية ترصد حجم التفاعل والحضور والغياب وتقيّم الأداء.

واستدرك النعيمي أن أولوية الوزارة في الوقت الحالي أن يتم تنفيذ البرنامج الاستدراكي لتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلبة، ولتغطية الفاقد التعليمي في المواد الأساسية.

وأكد النعيمي أنه لا تعليق أبدا لدوام المدارس، وأنه سيتم التعامل مع كل مدرسة لوحدها.

وأشار النعيمي إلى أن الحكومة وافقت على شراء 300 ألف جهاز حاسوب شخصي مزودة بحزم انترنت، ليتم توزيعها على الطلبة القاطنين في المناطق النائية.

وأضاف أن هذه الأجهزة ستمكن الطلبة من متابعة دروسهم عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدا أنها “لن تكون بديلا عن التعلم في المدرسة بل داعما ومكملا له”.

وأكد النعيمي أن العودة للمدارس سبقها جهدا كبيرا من التخطيط على مدار الأشهر الماضية، مبينا أن الوزارة درست تجارب دولية ناجحة للعودة للمدارس للاستفادة منها.

ولفت إلى أن العودة للمدارس كانت على مراحل؛ لضمان سلامة الطلبة والمعلمين، وأضاف أن “ما شهدناه من تقارير ومشاهد التزام تثلج الصدر”.

وأوضح النعيمي أن المرونة والتكامل هما عنوان هذه المرحلة.