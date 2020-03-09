النعيمي لـ”الغد”: سنلجأ للتعليم عن بعد في حال تفشي كورونا

ألاء مظهر

عمان– كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح خاص لـ”الغد” اليوم، عن وجود خطة احترازية لتعطيل المدارس على خلفية فيروس كورونا واللجوء إلى التعليم الالكتروني في حال دعت الحاجة.

وقال النعيمي، إن الوزارة لديها خطة مشتقة من الخطة الوطنية العامة التي أعدتها اللجنة الوطنية، والممثلة بوزير الصحة الدكتور سعد جابر ومركز إدارة الازمات مؤخرا لمواجهة الوباء.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الخطة الموضوعة ستنطبق أيضا على قطاع التعليم، وتتكون الخطة من شقين أولها؛ الحملات التوعوية والنشرات الإرشادية التي عممت على جميع المدارس في المملكة، إلى جانب التعاميم التي أصدرتها الوزارة المتعلقة بقضايا النظافة وتزويد المدارس بالمعقمات.

وتابع النعيمي ان الشق الآخر من الخطة، يتمثل في وجود غرفة عمليات بالوزارة ترصد بشكل يومي حالات اشتباه إن وجدت من مديريات التربية والتعليم كافة.

وأوضح النعيمي أنه وفي حال اتخذ القرار بتعليق الدوام بالمدارس؛ فإن الوزارة ستعتمد التعليم الإلكتروني.

واكد النعيمي أن الوضع حتى اليوم مطمئنا ولا يستدعي القلق والخوف.

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