النعيمي: لم نتخذ قرارا نهائيا بما يتعلق بإجراء امتحان تقيمي إلكتروني للطلبة

آلاء مظهر

عمان – أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بإجراء امتحان تقيمي إلكتروني للطلبة.

وقال النعيمي في تصريح ل”الغد” أن الوزارة مازالت في مرحلة تخطيط لهذا الأمر ولكنه لم يحسم الموعد والشكل الذي سيجرى به التقييم للطلبة

وأضاف أن نجاح عملية التعليم عن البعد التي تقوم بها الوزارة حاليا بعد أن تم تعليق الدوام في جميع المدارس المملكة ضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا يعتمد على أن تكون كافة

العناصر والأركان الخاصة بعملية التعليم عن بعد مكتملة تماما بما فيها التقييم

وأشار إلى أن اكتمال العناصر والأركان بالتعليم عن بعد يتطلب تفعيل بعض الخصائص المعينة في المنظومة التعليمية بما فيها تفاعل الطلبة مع المعلمين و حل واجبات المرسلة إليهم والتقييم ما تم عرضة من مادة دراسية خلال منصة التعليم الإلكتروني “درسك” والقنوات التلفزيونية.

واشار الى ان تقييم هو تقييم مدرسي حيث أن جميع الطلبة في منصة مرتبطين بمعلمين يستطيعون التفاعل معهم وإرسال أسئلتهم واستفسارتهم حول ما يتلقوه من دروس في المنصة

وأضاف النعيمي ان الوزارة مازالت تخطط لإجراء تقييم للطلبة لما تلقوه عبر المنصة

خصوصا وان عملية التقييم للطلبة تعد عنصرا أسياسيا في دورة تعليم والتعلم لافتا الى ان ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية حول عقد الوزارة لامتحان تقيمي إلكتروني للطلبة مازال قيد الدراسة والتخطيط ولم يتخذ به قرارا رسيما بعد

واكد انه في حال قررت الوزارة إجراء تقييم فانه سيتم إعلام الطلبة وذويهم مسبقا بذلك.

ولفت النعيمي إلى أن الامتحان يعد شكل من أشكال التقييم ولكنه ليس الوحيد فهناك ادوات واشكال مختلفة لعملية التقييم، فبعضن المدارس الخاصة تقييم ما تلقاه طلبتها من دروس يوميا وذلك من خلال مدى تفاعلهم معلمينهم واستفسارتهم واسئلتهم والتزامهم بحل الواجبات المرسلة إليهم.

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