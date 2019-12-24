النعيمي: مرحلة رياض الأطفال توفر 800 فرصة عمل

ألاء مظهر

عمان– قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي خلال إطلاق الحزمة الحكومية الرابعة اليوم الثلاثاء، إن الوزارة وضعت الخطة الكاملة لإستعاب الأطفال الذين يبلغون 5 أعوام في مرحلة رياض الاطفال العام الدراسي المقبل.

وأضاف النعيمي أن التعليم المبكر يرفع من جاهزية للتعلم ويحقق أعلى عائد للاستثمار من المراحل الأخرى. مبينا أن الطلبة الذين التحقوا برياض الاطفال كان أداءهم بالاختبار الدولي “بيزا” أفضل من نظرائهم الذين لم يلتحقوا بالمدرسة. وأن هذه المرحلة ستوفر 800 فرصة عمل.

وحول البيئة المدرسية، لفت النعيمي إلى أن الوزارة تعلم بالتحديات ومستمرة في نهجها بالتوسع لبيئة مدرسية آمنة.

مشيرا إلى أنه تم إنشاء 60 مدرسة جديدة لاستقبال العام الدراسي المقبل، إضافة لغرف صفية للمدارس الحكومية لأكثر من 500 مدرسة.

وأكد إعادة النظر في تعليمات المقاصف المدرسية، وزيادة اعداد الطلبة المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية بنسبة 20%.