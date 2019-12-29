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النعيمي: نحرص على توفير بيئة مدرسية ملائمة

منذ ساعتين
وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي

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عمان- الغد– أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي حرص الوزارة على توفير البيئة المدرسية الملائمة خلال زيارة تفقدية مفاجئة قام بها صباح اليوم إلى مدرسة الحجاج بن يوسف الثقفي الأساسية للبنين في لواء ماركا.

وجال الدكتور النعيمي على مرافق المدرسة المختلفة، مطلعا على واقعها، ومستمعا لملاحظات الطلبة ومعلميهم والإدارة المدرسية حول سير العملية التعليمية في المدرسة.
وأشار النعيمي إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على واقعها التربوي، داعياً إلى أهمية رفع مستوى التواصل والشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي الأمر الذي يسهم في تمكين المدرسة من تحقيق رسالتها التربوية على أكمل وجه.

وأكد الدكتور النعيمي أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس من قبل مديري التربية والتعليم للوقوف على واقعها التربوي وتلمس احتياجاتها وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني منها.

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