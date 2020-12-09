النعيمي يؤكد على الالتزام بالشروط الصحية خلال الامتحان التكميلي

عمان – الغد- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ضرورة الالتزام بالشروط الصحية الواردة في البروتوكول الصحي الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتطبيقه خلال عقد الامتحان التكميلي، والذي تم تعميمه على مديريات التربية والتعليم ونشره على موقع الوزارة، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور النعيمي اجتماع لجنة التخطيط الموسع الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمينين العامين للوزارة، ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم في المملكة.

ودعا الدكتور النعيمي جميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، المتعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمنها البروتكول الصحي، بأعلى مستويات الاهتمام، واتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة بعدم حدوث أي تجاوزات له، في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشار إلى ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة، بخصوص الإجراءات الصحية للطلبة قبل دخول القاعات، ، وفق الإجراءات المتبعة في البروتوكول الصحي.

وأوعز الدكتور النعيمي بتكليف فرق الرقابة والمساءلة والإشراف بالوزارة، بزيارة مراكز الامتحان، للتأكد من جاهزيتها، ومدى توفيرها للبيئة الامتحانية المناسبة لأبنائنا الطلبة، من حيث المستلزمات الصحية، من كمامات، و مواد تعقيم، مساحات تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى التدفئة ومياه الشرب، والتهوية المناسبة للقاعات، والقرطاسية، ومراعاة مقاعد الطلبة الذين يكتبون باليد اليسرى.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة في توفير البيئة المناسبة لهم بما ينسجم واحتياجاتهم من حيث مداخل القاعات، و بأن تكون قاعاتهم في الطابق الأرضي.

وبين الدكتور النعيمي أنه لن يسمح بدخول الهواتف إلى قاعات الامتحان، حيث سيتم تسليم الأجهزة الخلوية التي بحوزة المراقبين لرؤساء القاعات قبل دخولهم، ولا يتم استلامها إلا بعد تسليم الطرود مغلفة بصورتها النهائية، حفاظا على سلامة سير الامتحان.

وأشار إلى أن الوزارة باعدت بين كل جلستين امتحانيتين ليتمكن الطلبة المشتركين بجلستين امتحانيتين في نفس اليوم من الانتقال إلى الجلسة الثانية من الجلسة الأولى.

وبين أن تسليم بطاقات الجلوس للطلبة على مقاعد الامتحان داخل القاعات، حيث كانت الوزارة قد وفرت لهم رابطا الكترونيا، يتمكن الطالب من خلاله معرفة رقم جلوسه ومكان تقدمه للامتحان، ومتابعة المباحث التي سجل للتقدم لها.

وعقدت الوزارة الأسبوع الماضي ورشة تدريبية لرؤساء أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم حول إجراءات عقد الامتحان التكميلي، وتم تزويدهم بدليل إرشادي يتضمن تلك الإجراءات.

واستمع خلال اللقاء من مدراء الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم إلى استعداداتهم ومدى جاهزية مديرياتهم لعقد الامتحان كل حسب منطقته.

ووجهت الوزارة عدداً من الرسائل والإرشادات للمتقدمين للامتحان، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الامتحان، وعدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان.