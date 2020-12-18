النعيمي يتغزل باللغة العربية بيومها العالمي

عمان – الغد – قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن اللغة العربية سيدة اللغات.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم الجمعة “نتمسك بهويتنا وبالضاد، لغتنا العربية سيدة اللغات، فيها من الجمال والإبداع ما يجعلها بحر البيان والبلاغة”.

وتابع “يكفيها فخراً وشرفاً أنها وسعت كتاب الله عز وجل لفظاً وغايةً. هي بحق منارة الإبداع والتألق والجمال”.