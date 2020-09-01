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النعيمي يدعو لعدم إرسال الطلبة المرضى إلى المدارس

منذ 3 ساعات
وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي

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عمان- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، اليوم الثلاثاء، إن غرف العمليات في الوزارة ترصد المخالفات أولاً بأول وتتابع المدارس جميعها، ابتداء من اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وأضاف لـ “المملكة”، أن “الوضع مطمئن والإرشادات الصحية تطبق بشكل مريح من توزيع كمامات وتباعد بين الطلاب”، متوقعاً مواجهة بعض التحديات لدى الوزارة والكادر التعليمي.

وطالب الوزير “عدم إرسال الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة أو طارئة إلى المدارس ومتابعة تعليمهم عن بعد”.

ودعا النعيمي أولياء الأمور إلى التعاون في مجال توعية وتثقيف الطلاب بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الفيروس.

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