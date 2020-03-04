النعيمي يفتتح ورشة تعقدها إدارة المناهج والكتب المدرسية للمشرفين التربويين

آلاء مظهر

عمان- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الأربعاء فعاليات الورشة التعريفية التي تعقدها إدارة المناهج والكتب المدرسية للمشرفين التربويين للصفين: الأول والرابع للمناهج المطورة في مبحثي العلوم والرياضيات في نادي المعلمين/ عمان .

وتناولت الورشة مفهوم المنهاج، والإطار العام للمناهج الأردنية، ووثيقة الإطار العام والخاص لمبحثي العلوم والرياضيات، والتوجهات الحديثة في التعلم والتعليم، ومواقف صفية تأملية.

وأكد الدكتور النعيمي في كلمته ضرورة ترجمة التحولات في المناهج الجديدة على أرض الواقع في الغرفة الصفية مبينا أن هذه الورشة امتداد لإجراءات التنسيق بين الوزارة والمركز الوطني لتطوير المناهج؛ لضمان أن تكون المناهج الجديدة على سوية عالية.

وأوضح أن المناهج تقوم على مستويات ثلاثة؛ المنهاج المخطط، والمنهاج المنفذ، والمنهاج المتحقق أو المتعلَّم مبينا أن تطوير المناهج عملية مستمرة؛ لأن سوق العمل والمهارات المطلوبة في تغير مستمر.

كما أكد ضرورة أن تتحول مناهجنا إلى مناهج تثير التأمل والتفكير لدى الطلبة، وتقود إلى البحث والتفكير بعمق. مع أهمية أن يعي الزملاء المعلمون أوجه تحولات المناهج الجديدة، ومن ثم التحولات في أدوار المعلمين والطلبة.

وخلال الورشة أكد مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور محمد كنانة دور المشرفين التربويين في نقل الرسالة التربوية الهادفة وتوجيه المعلمين ضمن الأسس والتوجهات التربوية الحديثة؛ لتنفيذ المنهاج بما يعزز دور المتعلم ويكسبه المهارات اللازمة للتكيف مع المستجدات التي تعدّه للمستقبل.