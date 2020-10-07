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النعيمي يفوّض مديري المدارس لتنظيم دوام المعلمين

منذ 42 دقيقة
وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي

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عمان – الغد – فوض وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي مديري المدارس لتنظيم دوام المعلمين بالتناوب بالأيام وذلك بتوزيع معلمي المدرسة إلى مجموعتين مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية الواردة في دليل العودة إلى المدارس.

وأوضح الكتاب الصادر مساء اليوم الأربعاء لمديري التربية والتعليم أن دوام الإداريين في المدارس سيبقى يوميا كالمعتاد لتقديم الخدمات المساندة.

ووفق الكتاب فقد حدد الوزير مهام الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس بما يلي :

1- متابعة تعلم الطلبة عن بعد.

2- متابعة البرنامج التدريبي للمناهج المطورة من الفئة المستهدفة ( معلمي الصفوف الثلاثة الأولى ومعلمي العلوم والرياضيات ).

3- رصد نتائج التقييم الأول وترحيل العلامات على السجلات الورقية.

4- يتولى مدير المدرسة إعداد جدول ينظم استخدام المعلمين لمختبرات الحاسوب وفق عدد الأجهزة المتوفرة.

5- يستمر دوام الإداريين كالمعتاد لتقديم الخدمات المساندة.

6- تزويد الوزارة بكشف الدوام الأسبوعي للمعلمين.

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