النعيمي يكلف لجنة للتحقيق في تعنيف طالب داخل الصف

عمان- الغد- تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، حادثة تعرض طالب في احدى مدارس لواء الجامعة للتعنيف بطريقة غير لائقة داخل الغرفة الصفية من قبل احد المعلمين.

وكلف الدكتور النعيمي، أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بالاطمئنان على صحة الطالب، كما شكل لجنة للتحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثة.

وجددت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، رفضها للعنف بجميع أشكاله سواء أكان من الهيئة التدريسية أو الطلبة أو أولياء أمورهم، مؤكدة ان الضرب في المدارس امر مرفوض.

وقالت الوزارة: “في ظل الحرص على صون هيبة وكرامة الزملاء المعلمين، نؤكد اهمية استخدامهم للأساليب التربوية وإلارشادية داخل الغرفة الصفية وبحسب ألانظمة المتبعة في وزارة التربية والتعليم.

وبينت أن ما قام به المعلم من تعنيف بحق الطالب، عمل فردي مرفوض، وأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يتم الاعتداء على الطلبة وعلى المعلمين؛ حفاظا على العملية التربوية والتعليمة وسيرها بالشكل اللائق.