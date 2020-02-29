آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

النعيمي يكلف لجنة للتحقيق في تعنيف طالب داخل الصف

منذ ساعتين
وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، حادثة تعرض طالب في احدى مدارس لواء الجامعة للتعنيف بطريقة غير لائقة داخل الغرفة الصفية من قبل احد المعلمين.

وكلف الدكتور النعيمي، أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بالاطمئنان على صحة الطالب، كما شكل لجنة للتحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثة.

وجددت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، رفضها للعنف بجميع أشكاله سواء أكان من الهيئة التدريسية أو الطلبة أو أولياء أمورهم، مؤكدة ان الضرب في المدارس امر مرفوض.

وقالت الوزارة: “في ظل الحرص على صون هيبة وكرامة الزملاء المعلمين، نؤكد اهمية استخدامهم للأساليب التربوية وإلارشادية داخل الغرفة الصفية وبحسب ألانظمة المتبعة في وزارة التربية والتعليم.

وبينت أن ما قام به المعلم من تعنيف بحق الطالب، عمل فردي مرفوض، وأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يتم الاعتداء على الطلبة وعلى المعلمين؛ حفاظا على العملية التربوية والتعليمة وسيرها بالشكل اللائق.

مقالات ذات صلة

“المواد الغذائية” أسعار معظم السلع لم تتراجع بعد تخفيض الضريبة

منذ 6 دقائق

واشنطن توقع اتفاقاً تاريخياً مع طالبان لبدء سحب جنودها من أفغانستان

منذ 35 دقيقة

الحكومة تخفض أسعار المحروقات (تفاصيل)

منذ 58 دقيقة
فواتير الكهرباء

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر آذار عند 10 فلسات

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock