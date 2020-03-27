النعيمي ينعى المديرة فاطمة أبو مسلم

عمان – الغد – نعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الجمعة عبر حسابة بتويتر المربية الفضلة المديرة فاطمة ابو مسلم.

وقال النعيمي في تغريدة له :

غيَّب الموت، المربية الفاضلة، فاطمة أبومسلم، مديرة مدرسة أبو طالب الأساسية في مديرية تربية قصبة السلط بعد صراع مع المرض. والمرحومة كانت إنسانه محبة للجميع ومعلمة كافحت المرض بإرادة قوية وبادرت من المستشفى بحث طلبتها على التعلم وطلبت منهم متابعة دروسهم كماحثت المعلمات على إنتاج المحتوى والتفاعل مع الطلبة. كانت المربية المرحومة عنوانا للعطاء وأنموذجا لكل معلم وكانت رسالتها للجميع معلمين وطلبة أن استمروا في التعليم مهما كانت الظروف. رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان

و إنا لله وإنا اليه راجعون.

غيَّب الموت، المربية الفاضلة، فاطمة أبومسلم، مديرة مدرسة أبو طالب الأساسية في مديرية تربية قصبة السلط بعد صراع مع المرض. والمرحومة كانت إنسانه محبة للجميع ومعلمة كافحت المرض بإرادة قوية وبادرت من المستشفى بحث طلبتها على التعلم وطلبت منهم متابعة دروسهم كماحثت المعلمات على — Tayseer Al No'aimi (@tayseernahar) March 27, 2020