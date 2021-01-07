النعيمي يوجه كتابا هاما للمدارس الخاصة

عمان- الغد- أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي كتابًا موجهًا لمديري ومديرات المدارس الخاصة التي تعتمد تدريس البرامج التعليمية الأجنبية المختلفة.

وتضمن الكتاب بأنَّ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 يبدأ بتاريخ 7 / 2 / 2021 وعليه فعلى المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتمد تدريس البرامج التعليمية الأجنبية والتي تطبق نظام الفصل الثالث بالتعليم عن بعد الالتزام بأوامر الدفاع وحسب التقويم المدرسي.

وأضاف الكتاب بأنه ينطبق على تلك المدارس ما ينطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرِّس البرنامج الوطني.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان بأن إصدار الكتاب من وزير التربية قد جاء للتأكيد على المدارس الخاصة التي تعتمد تدريس البرامج التعليمية الاجنبية والتي يتم تنظيم أيام الدراسة الفعلية والخطط الدراسية فيها على ثلاث فترات او فصول بأنه يجب عليها الالتزام بأيام الدراسة الفعلية وهو 196 يومًا وبالعطل الرسمية المقررة من قبل الحكومة وبأمر الدفاع رقم 7 والذي تحول بموجبه التعليم إلى تعليم عن بعد، خاصة تلك المدارس التي تعتمد تدريس برنامج البكالوريا الدولية وعددها عشرون مدرسة.

وأضاف القرعان بأن بعض تلك المدارس ستبدأ الدراسة فيها للفصل الثاني او الفترة الثانية يوم الأحد 10 كانون الثاني 2021 وبعضها ستبدأ بتاريخ 13 و 17 خلال الشهر الحالي وعلى جميع المدارس الالتزام بأن يكون التعليم فيها عن بعد إلى حين اتخاذ القرار بآلية وطريقة العودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثاني.