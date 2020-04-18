النعيمي: 40 ألف طالب وطالبة شاركوا في التقييم حتى ساعة الثانية والنصف ظهرا

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عمان- تقدم الطلبة اليوم لأولى اختباراتهم التقييمية التي تجريها وزارة التربية والتعليم عبر منصة التعليم الالكتروني “درسك”.

وبلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في عملية التقييم حتى الساعة الثانية ظهرا 40 الف طالب وطالبة من اصل حوالي90 الف طالب وطالبة من الفئة المستهدفة والمشمولة في الاختبار التقييمي لليوم السبت.

وامتحن طلبة التوجيهي اليوم، بحسب جدول الاختبارات في ورقتهم الامتحانية الأولى التي

خصصت لمباحث الثقافة المشتركة (تاريخ الاردن،التربية الإسلامية، اللغتين العربية والإنجليزية).

ورصدت “الغد” في أول امتحان إلكتروني ضمن المنظومة التي أطلقتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بعض الملاحظات والشكوى الفنيةو التقنية التي واجهت بعض الطلبة أثناء دخولهم للمنصة و حالت دون

تقدمهم لأداء الاختبار.

وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قال ان الوزارة قررت تمديد فترة التي خصصتها لدخول الطلبة لهذا اليوم السبت لاداء الاختبار التقييمي الأول عبر منصة درسك للساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة السادسة، وذلك لتمكين اكبر عدد من الطلبة للمشاركة بعملية التقييم و اعطاء فرصة للطلبة الذين واجهوا بعض المعيقات في الدخول للمنصة في ظل الاقبال الكبير من قبلهم للدخول لاداء الاختبار .

وقال النعيمي في تصريح خاص ل”الغد” اليوم ان اي طالب سيدخل لأداء الاختبار قبل حلول الساعة الثامنة مساء سيكون بمقدوره متابعة أداء امتحانه الذي يستغرق ساعتين بشكل طبيعي.

وبين النعيمي ان قرار تمديد وقت دخول الطلبة للمنصة لأداء الاختبار التقييمي سيكون فقط لليوم السبت كونه اول يوم ولكن اعتبارا من يوم غد الأحد فستكون خلال مدة المحددة مسبقا من ساعة العاشرة وحتى سادسة مساءا.

واوضح النعيمي ان عدد الطلبة الذين شاركوا في عملية التقييم اليوم للساعة الثانية ونصف ظهرا بلغ نحو 40 الف طالب وطالبة من اصل حوالي 90 الف طالب وطالبة مشمولين في عملية التقييم اليوم.

واشار النعيمي الى ان طلبة التوجيهي تقدموا في عملية التقييم الالكتروني بحسب جدول الاختبارات في ورقتهم الامتحانية الأولى المخصصة لمباحث الثقافة المشتركة (تاريخ الاردن،التربية الإسلامية، اللغتين العربية والإنجليزية).

وقال النعيمي ان هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي يشارك فيها أعداد كبيرة من الطلبة، مؤكدا انها تعي احتمالية وجود بعض الأخطاء في قاعدة البيانات الخاصة بأرقام الطلبة الوطنية أو أرقام بطاقاتهم التعريفية المطلوبة لتسجيل الدخول للاختبار على المنصة وإدراكا منها لذلك خصصت الوزارة محطة للدعم الفني للطلبة في كافة مديريات التربية والتعليم، للإجابة على استفسارات الطلبة وتزويدهم بالبيانات التي تمكن الطلبة من الدخول على المنصة وأداء الاختبار التقييمي.

واشار الى ان محطة الدعم الفني تقوم بمعالحة كافة الملاحظات والمشاكل التقنية التي ترد إليها من قبل الطلبة أثناء عملية دخولهم للمنصة اول بأول وذلك ليتسنى للطلبة أداء اختبارهم التقيمي بمنتهى السهولة واليسر.

واكد النعيمي ان مشاركة الطلبة في الاختبار تمنح الطالب فرصة تقييم نفسه ذاتيا، وتعزيز تعلمه.

ويذكر ان عملية التقييم تشمل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بما فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف، للصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثاني عشر(التوجيهي).

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا جدول الاختبارات التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان وفق البرنامج المعد، وعلى شكل أوراق امتحانية، تشمل مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للطلبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، كما ستقوم الوزارة بإجراء مزيد من التقييمات خلال الفترة المقبلة.

Alaa.mathhar@alghad.jo