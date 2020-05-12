النعيمي: 65 ألف طالب شاركوا في الاختبار التجريبي حتى ساعة الرابعة والنصف عصرا

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عمان – تقدم الطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) اليوم لأولى اختباراتهم التجريبية التي تجريها وزارة التربية والتعليم عبر منصة التعليم الإلكتروني “درسك”.

وبلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في الاختبار التجريبي لليوم الثلاثاء حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا 65 الف طالب وطالبة.

وامتحن طلبة التوجيهي في جلستهم الامتحانية الاولى اليوم، بحسب جدول الاختبارات في مباحث اللغة الانجليزية وتاريخ الاردن لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية.

وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قال في تصريح ل”الغد” اليوم ان الوزارة قررت تمديد وقت الدخول لمنصة درسك للتقدم للاختيار التجريبي لطلبة التوجيهي للساعة الثامنة مساء بدلا من السادسة وذلك لليوم الثلاثاء.

واكد النعيمي، ان قرار التمديد يهدف الى إتاحة الفرصة للطلبة للدخول للمنصة والتقدم للاختبار، مؤكدا اهمية مشاركة جميع طلبة التوجيهي في الاختبار لاهميته في تقييم الطلبة لذاتهم وتعريفهم على نمط اسئلة الامتحان العام.

وقال النعيمي ان اي طالب سيدخل لأداء الاختبار قبل حلول الساعة الثامنة مساء سيكون بمقدوره متابعة أداء امتحانه الذي يستغرق ساعتين بشكل طبيعي.

وبين النعيمي ان عدد الطلبة الذين شاركوا في الاختبار التجريبي حتى ساعة الرابعة والنصف عصرا بلغ 65 الف طالب وطالبة.

واشار النعيمي إلى أن محطات الدعم الفني لم تتلق اية ملاحظات من قبل الطلبة.

وكان الأمين العام لوزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة قال في تصريحات سابقة ل”الغد” ان الاختبارات التجريبية، ستمكن طلبة التوجيهي من تقييم ذاتهم وتعلمهم، واعادة توجيه تعلمهم وادائهم واستعدادهم للاختبار النهائي المقبل وبما يتوافق مع الاوزان النسبية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم لجميع المباحث.

و اضاف العجارمة ان الاختبار التجريبي يشكل ايضا فرصة لطلبة التوجيهي للتعرف على نمطية الاسئلة التي ستجري بموجبها الاختبارات النهائية المقبلة التي ستبدأ في 1 تموز(يوليو) المقبل.

وقال العجارمة ان النجاح في الاختبارات التجريبية متطلبا اساسيا للتقدم للاختبارات النهائية المقبلة، داعيا جميع الطلبة للتقدم لهذه الاختبارات وعدم تفويت فرصة المشاركة فيها. وكانت وزارة التربية والتعليم اوضحت ان الزمن المخصص لكل جلسة اختبارية عبر المنصة سيكون ساعتان، بحيث يكون الدخول للاختبار متاحا للطلبة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأوضح العجارمة أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم الاختبارات لأسباب تتعلق بعدم توفر الأجهزة اللازمة أو عدم توفر خدمة الانترنت لديهم،فإنها ستعتمد للطلبة التقييمات الادائية الواردة من قبل معلم المبحث نفسه في مدارسهم.

الطالبة لين حصوة بالفرع الادبي اعتبرت الامتحانات التجريبية فرصة حقيقية لاكتشاف مواطن الضعف والقوة في دراستها.

وقالت حصوة ل “الغد” إن الامتحانات التجريبية تعد تهيئة حقيقية للامتحانات الرسمية خصوصا وانها تعقد وفقا للاوزان النسبية التي اعتمدها مجلس الامتحان العام مؤخرا.

وايدتها بالرأي الطالبة دينا العمري الذي رأت

أن الاختبارات التجريبية لها العديد من الإيجابيات أهمها المساهمة في إزالة الخوف والرهبة من داخل نفوسنا كطلاب، إضافة إلى أنها تدربنا على كيفية إدارة الوقت والتعامل مع الأسئلة في الامتحان الوزارية.

بدوره، قال علي زريقات ان الاختبارات التجريبية مفيدة للطلبة كونها تؤهلهم وتدربهم على اشكال وانماط الأسئلة التي يمكن أن ترد في الامتحان الوزاري.

ولم يخف زريقات قلقة ومخاوفة من الامتحان الوزاري لكنه أكد أنه “لن يستسلم لهذا الشعور ويحاول التغلب عليه من خلال الاستعداد الجيد”.

ولفت إلى أن الامتحان التجريبي يعد فرصة ذهبية للطلبة ليتعايشوا مع الامتحان الوزاري والتغلب على شعور الرهبة والخوف، واعرب عن امله بان تكون الأسئلة الوزارية بنفس مستوى الأسئلة التجريبية التي تقدم إليها اليوم.

Alaa.mathhar@alghad.jo