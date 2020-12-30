النعيمي: 780 ألفاً و950 طالباً تقدموا لاختبار التقييم النهائي

عمان – قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن 780 ألفاً و950 طالباً وطالبة من الصف الرابع إلى الصف العاشر، تقدموا لاختبار التقييم النهائي اليوم الأربعاء على منصة درسك(www.darsak.gov.jo).

وأكد الدكتور النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بعد انتهاء الوقت المخصص للاختبار الساعة التاسعة من مساء اليوم، أن نسبة المتقدمين للاختبار بلغت 83 بالمئة، ما يشير إلى الإقبال الكبير للطلبة على الدخول للمنصة والتقدم للاختبار.

وبين أن الامتحان على المنصة سار في يومه الأول بكل سهولة ويسر، ودون تسجيل أي مشاكل من قبل الطلبة، في الوقت الذي لم تواجه فيه المنصة أي مشاكل فنية أو تقنية.

وتقدم طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن للاختبار اليوم في مادة العلوم العامة، فيما تقدم طلبة الصفين التاسع والعاشر للاختبار في مادة الفيزياء.

يذكر أن اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية، ومدارس وزارة الأوقاف، ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر، بدأت اليوم عبر المنصة وتنتهي في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل وفق جدول الاختبارات الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق.

