“النفايات المنزلية” لمرضى كورونا.. التخلص “الآمن” حماية للمجتمع

تغريد السعايدة

عمان – تتزايد حالات المصابين بفيروس كورونا يوماً بعد يوم، حتى لا يكاد يخلو بيت من إصابة لفرد من العائلة، أو لأحد الجيران أو الحيّ ذاته، حيث يوجد المرضى في كل مكان، يقضون فترات العزل المنزلي لحين انتهاء فترة العلاج.. والسؤال الذي يتصدر دائما: كيف تتخلص العائلات من تلك النفايات التي يستخدمها المصابون بطرائق آمنة؟

يحتاج مريض كورونا إلى العديد من المستلزمات خلال فترة العلاج المنزلي، مثل الكمامات، والقفازات، والأواني البلاستيكية، والورق الصحي، والملابس، وغيرها الكثير من الأدوات، والتي يتخلص منها المريض وعائلته بشكل يومي، وتحتاج إلى طرائق صحية مناسبة تمنع ان تنتشر الفيروسات أو تتسبب بنقل العدوى لباقي الأفراد، وربما اصابة آخرين من خارج إطار الأسرة.

إيمان، التي أُصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، تقول إنها في البداية حجرت نفسها في غرفتها، لتبتعد عن باقي افراد الأسرة، وكانت تستخدم أدوات خاصة بها، حيث كانت تتناول الطعام في أوعية بلاستيكية، لكي لا تضطر لإعادتها للمطبخ أو أن يمسكها أحد افراد عائلتها.

حاولت إيمان خلال هذه المدة أن تتخلص من النفايات الخاصة بوضعها في كيس محكم الإغلاق يومياً، وتجميعها، ثم التخلص منها كل يومين أو ثلاثة ايام، من خلال وضعها في كيس آخر، ليقوم أحد افراد الأسرة برميها منها في القمامة خارج البيت بعد ربطها جيدا، وأخذ سبل الحماية.

وبذلك، تعتقد إيمان أنها قامت بما يلزم للحد من نقل العدوى إلى باقي أفراد عائلتها، الذين لم يصب منهم أحد بعد انقضاء فترة طويلة من إصابتها، بيد أن الكثير من العائلات التي فيها مصابو “كورونا” قد لا تلتزم بمثل هذه الإجراءات “المنزلية”، بما لا يحمي أفراد الأسرة الباقين، أو من يقوم بجمع القمامة في الشارع.

وفي الأردن، وخلال هذه الفترة التي يعانيها المجتمع من تزايد أعداد مصابي كورونا، فإن الحاجة أمست ضرورية لتوعية الجميع بكيفية التخلص من نفايات المنازل، والأدوات المستخدمة لدى مريض كورونا، وعلى الجهات المعنية ان توجه الأسر لكيفية التعامل مع هذا الأمر، الذي قد يغفل عنه الجميع، خاصة أن الفترة التي يمكن أن يعيش عليها الفيروس على الأسطح غير معروفة لغاية الآن.

منظمة الصحة العالمية، وعبر موقعها، بينت أن “مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على سطح جاف لا يمكن تخمينها بشكل دقيق، ويتوقف على عدة عوامل، بما فيها درجة الحرارة النسبية والرطوبة ونوع السطح، وتواصل المنظمة رصد البيّنات القائمة بشأن فيروس كورونا المستجد”.

والنفايات الناتجة عن استخدام مرضى كورونا بشكل يومي، تعد نوعا من الأسطح، لذلك يجب التخلص منها بشكل دائم وبطريقة توفر نوعا من الحماية لمن يقوم بالتخلص منها. وعلى الرغم من أن العديد من دول العالم اتخذت طرائق احترازية للتخلص من النفايات الملوثة بفيروس كورونا، إلا أن الطريقة الأهم تبدأ من “المنزل” الذي يوجد فيه المريض.

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، تعمدت فرنسا، وبهدف توفير الحماية لعمّال النظافة، من خطر تفشي العدوى، على خيار تخزين هذه النفايات وتغليفها في انتظار إيجاد حلول للتخلص منها بطريقة آمنة، كدفنها أو حرقها، فيما تتناثر في بعض الشوارع الأقنعة والقفازات المستخدمة، مما يشكل خطرًا إضافيًا لانتشار الفيروس.

طبيب مجتمع وصحة عامة وبيئة ووبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني يؤكد ان المخلفات المنزلية التي تنتج عن استخدام مرضى كورونا يجب التخلص منها بشكل مستقل تماماً عن باقي النفايات المعتادة في المنزل، كون هذه النفايات قد تكون سببا مباشرا وأكيدا لنقل العدوى لباقي أفراد الاسرة الذين يعيشون في المنازل ذاتها، وليسوا من المصابين، فتلك النفايات “مليئة بالفيروسات”.

ويضيف المعاني ان الدراسات لم تبث بشكل قطعي المدة التي يمكن ان يبقى فيروس كورونا عليها وإمكانية نقله إلى الآخرين، ولكن قد تبقي الفيروسات لفترة تتراوح بين ثلاث ساعات إلى ثلاثة أيام، لذلك فإن تلك النفايات والتي تعد “أسطحا”، قد تكون سبباً في نقل العدوى للآخرين، كما في الأواني، الأوراق الصحية، الكمامات والمعقمات التي يستخدمها المريض.

تقول سناء محمد انها لم تصب بالفيروس هي وشقيقتها، ولكن معظم أفراد عائلتها أُصيبوا في الوقت ذاته، إذ كانت مهمة جمع النفايات في المنزل على عاتقها، وتقول “كنت أشعر ان الخطر في العدوى موجود في كل مكان، فمعظم استخدامات والدي وإخوتي كانت من الأطباق البلاستيكية، والورق الصحي، وكنت حريصة على التخلص منها بأقصى طرائق الحماية”.

ولكن، بقي شعور الخوف لديها بشكل مستمر، بعد أن قرأت العديد من المعلومات الطبية عن هذا الجانب، لترى أن التخلص منها ليس بالسهولة التي تتوقعها، فكان عليها أن ترتدي القفازات والكمامة، وتضع القمامة في أكياس متينة تحميها من العدوى، حتى انها كانت تتخلص من قفازاتها أكثر من مرة في اليوم ذاته، ثم تعقم سلة المهملات في المنزل.

ويبين المعاني أن من الواجب على الأسرة أن تكون على دراية بطرائق التخلص من النفايات، وان يتم عزل تلك النفايات بأكياس خاصة، حيث يمكن توفير أكياس نفايات طبية مستخدمة في المراكز الطبية، ليتم التفريق بينها وبين النفايات العادية عند مشاهدتها من الآخرين، كما يجب وضع النفايات هذه في أماكن بعيدة من متناول الأيدي، سواء للأطفال أو البالغين، والتخلص منها فورا.

ووفق المعاني، فإن العائلات التي يعاني فيها أكثر من فرد الإصابة بعدوى كورونا، ينبغي ان يتخلصوا من النفايات بشكل يومي خارج المنزل بعد ارتداء القفازات والكمامة، حيث يشير الى أهمية التفريق بين النفايات العادية ونفايات مرضى كورونا، مما يساعد في حماية الآخرين وعمال نظافة وغيرهم من العدوى، وبذلك تتحقق المسؤولية الشخصية والمجتمعية في حماية غيرنا.

هذا السلوك الذي يجب ان تتخذه جميع العائلات، من شأنه أن يحد من طرائق انتشار العدوى بين افراد العائلة، والمحيطين من جيران او سكان الحي الواحد، وهذا ما يبين أهمية المسؤولية الاجتماعية لدى الافراد.

يرى المتخصص بعلم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع أن الاعتياد على السلوكات السليمة في التعامل مع الوباء، من شأنه أن يخفف من نسب انتشار كورونا، مع الحرص الدائم على اتباع إجراءات السلامة، والتحول من الوقاية الفردية إلى الوقاية المجتمعية السليمة.

ويشير جريبيع إلى أهمية ان تترسخ هذه الثقافة “الوقائية” في المجتمع، انطلاقاً من الأسرة، مع تأكيد ان يكون هناك توعية مستمرة بأهمية أي إجراء وقائي يمكن القيام به في هذه المرحلة، ليكون هذا الأمر سلوكاً متبعاً على المدى البعيد في المجتمعات، ولدى مختلف الأعمار.