النفط قرب أعلى مستوى في 3 أشهر وارتفاع مرتقب في الأسبوع الثالث

الغد- استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بفضل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ضغطت على الطلب وكذلك على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 66.60 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 61.12 دولار للبرميل.

وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن قائمة لإعفاء واردات ست منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية كانون الثاني/ يناير.

ورفع جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس توقعاتهما لأسعار النفط في 2020 في وقت سابق من الأسبوع الجاري في ظل تخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك وتحسن آفاق التجارة العالمية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا في أوائل ديسمبر كانون الأول على تنفيذ خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني علاوة على التخفيضات السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.

وبعيدا عن التقدم المُحرز في اتفاق التجارة، تلقت أسعار النفط الدعم من انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول.