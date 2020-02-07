النفط مستقر وأوبك تدرس خفض الإنتاج بسبب “كورونا”

نيويورك – تخلت العقود الآجلة للنفط عن مكاسبها المبكرة لتغلق على تباين بسيط يوم الخميس، مع صدور إشارات متباينة من أوبك وشريكتها روسيا بشأن إمكانية خفض الإنتاج خفضا إضافيا لتخفيف أثر أي ضعف في الطلب العالمي بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وفقدت عقود خام برنت 35 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 54.93 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا لتغلق على 50.95 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق، ثم قلص مكاسبه مع ترقب المستثمرين إن كانت روسيا ستنضم إلى خفض إنتاج جديد محتمل من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، ”الروس يهيمنون على الأخبار.. من المرجح أن يكون خفض الإنتاج ضروريا لاجتياز الضرر اللاحق بالطلب في المدى القصير.“(رويترز)