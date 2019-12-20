النفط والذهب يتراجعان بفضل تفاؤل بانتهاء النزاع التجاري الأميركي الصيني

لندن – تراجع المعدنان الأسود والأصفر بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بفضل تفاؤل بتسوية قريبة للحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين.

ورغم تراجع النفط، لكنه حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن ارتفعت ثقة الشركات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي بفضل تهدئة التوترات التجارية.

وتراجع برنت سبعة سنتات إلى 66.47 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنحو 2 %.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 61.08 دولار للبرميل، ليربح نحو 1.5 % في الأسبوع.

وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

وأعلنت الصين عن قائمة لإعفاء واردات ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية يناير كانون الثاني.

وبحسب استطلاعات للرأي أجرتها رويترز من المرجح أن تتفادى معظم الاقتصادات الكبرى الركود في الوقت الحالي لكن النمو سيظل فاترا في 2020.

وزاد سعر برنت 23 % مقارنة مع مستواه في بداية العام. وانخفضت أسعار النفط نحو 20 % في 2018.

ورفع يو.بي.إس توقعاته لسعر النفط لعام 2020 لكنه يتوقع أيضا أن تشهد سوق النفط فائضا في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا في العام القادم.

وفي سوق المعدن الأصفر، انخفض الذهب أمس في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية الأميركية الصينية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1481.10 دولار للأوقية.

وقال سيرجي رايفسكي المحلل لدى إس.بي أنجل ”صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة في الآونة الأخيرة. سوق الأسهم ما زالت تواصل ارتفاعها والمعنويات تميل أكثر صوب الإقبال على المخاطرة. لذا فالناس مستعدون تماما لشراء بعض الأصول مرتفعة المخاطر وخفض مراكزهم في الذهب“.

ولامست الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع وهو المستوى الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجاري في مطلع كانون الثاني (يناير)، مضيفا أن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم

0.3 % إلى 1941.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وبلغ المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل أزمة مستمرة في المعروض وهو ما تفاقم بعد إغلاق مناجم في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا وهي منتج كبير. – (وكالات)