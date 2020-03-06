النفط يبلغ أدنى مستوياته في 3 أعوام

لندن – سجلت أسعار النفط العالمية التي تتراجع أصلا وسط أزمة فيروس كورونا، مزيدا من التراجع بأكثر من 5 % أمس وسط تقارير تفيد أن روسيا تريد إرجاء خفض إضافي للانتاج يقترحه حلفاؤها في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وفي تعاملات لندن أمس، انخفض سعر خام برنت بحر الشمال إلى 47,02 دولارا للبرميل، في أدنى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2017. وتراجع سعر نفط وست تكساس إلى 43,28 دولار، في أدنى مستوى له منذ 2018.

والأسواق قلقة من عواقب فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والطلب على الذهب الأسود أمام اغراق السوق.

وأعلن مصدر في الوفد الروسي لوكالة ريا-نوفوستي “روسيا توافق على تمديد اتفاق أوبك بلاس لكن لا موقف نهائيا حول الخفض الإضافي للانتاج”.

وفي وقت سابق فيما كان اجتماع اوبك مع حلفائها مستمرا كشفت وكالة بلومبرغ ان موسكو ترغب في التريث حتى حزيران (يونيو) قبل اتخاذ قرار حول خفض جديد للانتاج وأوضح مندوب ان المباحثات “صعبة”.

ومساء أول من أمس، قرر الكارتل الاقتراح على الشركاء خفض مشترك اضافي بـ1,5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 لكي لا يقوض كوفيد-19 جهود العام 2017 للحفاظ على استقرار سعر النفط.

وموسكو ثاني منتج نفطي عالمي بعد الولايات المتحدة وقبل السعودية، وضعت توقعاتها للموازنة استنادا الى سعر بـ42,4 دولارا للبرميل مؤكدة انها راضية لمستوى الاسعار الحالي.

وفي سوق المعدن الأصفر، ارتفع الذهب أمس متجها صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2011، بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1674.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد أكثر من اثنين % في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 % إلى 1675.20 دولار.

وقال إليا سبيفاك، استراتيجي سوق العملة لدى ديلي اف.اكس، ”الذهب يرتفع لأن الأسواق تتوقع مزيدا من تخفيضات أسعار الفائدة وبفعل تحاشي المخاطرة الحاصل الآن وسط بواعث قلق الأسواق.

وارتفع المعدن 5.5 % الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تخوفا من عواقب الفيروس، ومع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء. ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 2516.41 دولار للأوقية.

وهوى المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات 13 % في 28 شباط (فبراير)، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في اليوم السباق بسبب نقص حاد في المعروض.

وانخفضت الفضة 0.4 % إلى 17.34 دولار، في حين فقد البلاتين 0.1 % ليسجل 863.86 دولار. – (وكالات)