النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع

واشنطن- بلغت العقود الآجلة للنفط أعلى مستوى في 6 أسابيع اليوم الخميس في الوقت الذي أٌخليت فيه منصات نفطية في خليج المكسيك قبل عاصفة، بينما ألقت حادثة تعرضت لها ناقلة بريطانية في الشرق الأوسط الضوء على التوترات في المنطقة.

وعوضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خسائر تكبدتها في وقت سابق وارتفعت 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت عقود برنت أعلى مستوياتها منذ 30 أيار عند 67.39 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 4.4 بالمئة امس الأربعاء حسب وكالة رويترز.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 23 أيار عند 60.83 دولار للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس 4.5 بالمئة في الجلسة السابقة.