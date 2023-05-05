النفط يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 60 سنتًا، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.10 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا، أو 0.8 بالمئة أيضًا، إلى 69.08 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.

وبالنسبة للأسبوع، يتجه خام برنت لإنهائه منخفضًا 8.1 بالمئة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع 10.0 بالمئة.

وقال جون رونج يب، محلل السوق في آي.جي بسنغافورة “لقد كانت ضربة مزدوجة لأسعار النفط”، مشيرًا إلى أن “تجدد الأزمات المصرفية الأمريكية أثار مخاوف من انتشارها وتزايد الحديث عن ركود، في حين أدى الانكماش المفاجئ في أنشطة الصناعات التحويلية بالصين إلى انحسار التفاؤل حيال آفاق الطلب على النفط”.

واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، بعد إعلان بنك باك ويست بانكورب اعتزامه بحث الخيارات الاستراتيجية وسط أزمة تعصف به.

وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل نيسان مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.

ومع ذلك، قال كلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا بسنغافورة، إن الأسعار تلقت بعض الدعم من توقعات خفض الإمداد المحتمل في اجتماع أوبك+ المقبل في يونيو حزيران.

رويترز