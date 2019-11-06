النفط يتراجع بعد صعود استمر ثلاثة أيام

سول – تراجعت أسعار النفط أمس بفعل نمو مخزونات الخام الأميركية بما يفوق التوقعات وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأميركية الصينية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بانخفاض 38 سنتا ما يعادل 0.6 %. وأول من أمس الثلاثاء ارتفع برنت عند التسوية 1.3 %.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا ما يعادل 0.5 % إلى 56.93 دولار للبرميل وكان قد سجل مكاسب 1.2 % في الجلسة السابقة. وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 440.5 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي التي صدرت الثلاثاء وهو ما يزيد تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن آفاق سوق النفط للعام 2020 قد تشهد صعودا محتملا.

وبحسب تقرير أوبك عن آفاق سوق النفط للعام 2019، من المتوقع أن تقل الكميات التي توردها المنظمة في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى.

وفي أسواق العملة، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل عملات منافسة رئيسية أمس، إذ يتلقى الدعم من تنامي الآمال بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتحسن آفاق الاقتصاد الأميركي.

وفي الوقت الذي تعكف فيه الولايات المتحدة والصين على تضييق هوة خلافاتهما بالقدر الكافي لتوقيع ”المرحلة الأولى“ من اتفاق تجاري هذا الشهر، فإن الآمال بتحقيق انفراجة عززت المعنويات في أنحاء الأسواق العالمية. وبعد تحركات كبيرة الثلاثاء، بما في ذلك ارتفاع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، انتقلت أسواق العملات إلى تبني نهج الانتظار والترقب.

وقالت جين فولي خبيرة العملات لدى رابوبنك في لندن ”ترغب السوق الآن في تأكيد بأن هناك موقعا، سيتم توقيع (اتفاق المرحلة الأولى) فيه“.

وأضافت ”الكثير من الأنباء الجيدة وضعتها الأسعار بالفعل في الاعتبار وما لم نحصل على المزيد، سيظهر القليل من خيبة الأمل“.

واستقر اليورو عند 1.1077 دولار، بعد أن هبط 0.5 % أول من أمس، غير بعيد عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 1.10635 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ومقابل الين، تراجع الدولار قليلا خلال الجلسة إلى 109 ينات، بالقرب من المستوى المرتفع الذي سجله في تشرين الأول (أكتوبر) البالغ 109.285. – (رويترز)