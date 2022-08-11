النفط يتراجع عالمياً

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5% إلى 96.87 دولارا للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7% إلى 91.32 دولارا للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.

كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب 6% في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم.

رويترز