النفط يتكبّد خسائر جديدة بعد ارتفاع الدولار

ملبورن– هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة بعد قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا في أعقاب إعصارين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عقب ارتفاعه يوم الجمعة نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية جاءت أفضل من المتوقع. وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما أدى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط. وقالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز ارتفع تسعة إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر أيلول فيما يعد أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 كما أنه يمثل ضعف العدد المسجل في هذا الوقت من العام الماضي.-(رويترز)