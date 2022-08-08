النفط يرتفع عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق العالمية اليوم الاثنين، بنسبة تزيد على 1% خلال الجلسة الآسيوية، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 تموز/ يوليو الماضي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آب/ أغسطس المقبل 1.27 بالمئة، لتتداول عند مستويات 89.58 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاح عند مستويات 88.46 دولار، علما بأن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 89.01 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول/ سبتمبر المقبل 1.47 بالمئة لتتداول عند 95.66 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاح عند 94.27 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 94.92 دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 106.54 مقارنة بالافتتاح عند 106.60، علما بأن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 106.62. (بترا)