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النفط يرتفع مع تنامي الثقة بتعهدات خفض الإنتاج

منذ 33 دقيقة
مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.

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ملبورن- ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط
3.4 % بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولار.
ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.
وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7 % أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1 % يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.
تدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك.
وقال دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، ”ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون.“-(رويترز)

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