النفط يرتفع وسط مراهنات على انخفاض الأسعار مجددا

سنغافورة- ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على 1 %، أمس، في الوقت الذي يشتري فيه متعاملون يراهنون على انخفاض الأسعار مجددا عقودا لجني الأرباح بعد الانخفاضات التي سجلها الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضية بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزلت أسعار برنت أكثر من 8 % في الجلسات الثلاث الماضية مقارنة مع مستوى إغلاقها في 31 تموز (يوليو)، مع تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات الصينية، وإقدام الصين على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الواردات الزراعية الأميركية.

وردت الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة.

وانخفضت أسعار برنت ما يزيد على 3 % أول من أمس؛ إذ إن المتعاملين يشعرون بالقلق من أن استمرار التوترات التجارية بين أكبر دولتين تقومان بشراء النفط في العالم سيؤثر سلبا على الطلب، مما يسهم في تحفيز عمليات تغطية لمراكز مدينة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو 1 % إلى 60.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 14 كانون الثاني (يناير).

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أو 1 % إلى 55.25 دولار للبرميل.

وتتهم الولايات المتحدة بكين بأنها تتلاعب بعملتها بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط لأدنى مستوى في أكثر من عشرة أعوام. وسيدعم اليوان الضعيف الصادرات الصينية عبر خفض أسعارها، لكنه سيزيد أيضا تكاليف الواردات النفطية لأكبر مستورد في العالم للخام.

وربما تلقى أسعار النفط بعض الدعم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في ظل استطلاع أولي أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثامن على التوالي.

توقعات “جولدمان ساكس”

من جهته، قال بنك “جولدمان ساكس” إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي طال أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستُجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 مع ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في العالم “لاتباع نهج متشدد”.

ويتوقع البنك حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفضين متتابعين لأسعار الفائدة “في ضوء تنامي مخاطر السياسة التجارية وتوقعات السوق بخفض أكبر بكثير لأسعار الفائدة وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.

وكتب يان هاتسيوس كبير الاقتصاديين لدى “جولدمان ساكس”، في مذكرة تعليقا على الخطوات الأميركية الأخيرة “إن تحرك واشنطن يشير إلى أن الجانبين في الصراع التجاري يتخذان مواقف أكثر تشددا بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب”.

وأضاف “أن المركزي الأميركي استجاب بشكل متزايد هذا العام لمخاطر الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي”، في تفسيره لتوقعه إعلان المركزي لخفضين متتالين لسعر الفائدة في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر).

وأبقى “جولدمان ساكس” على توقعاته للعام الحالي لنمو النفط الأميركي عند 1.3 مليون برميل يوميا، لكنه يخفض توقعاته للنمو على أساس سنوي في العام 2020 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.

وبين أنه يخفض توقعات نمو النفط الأميركي على أساس سنوي في العام المقبل بسبب بطء النشاط المتوقع بين الشركات الخاصة وتباطؤ الزخم في شركات التنقيب والإنتاج.

العملة الصينية

بدوره، ارتفع اليوان من أدنى مستوى له على الإطلاق، أمس، بعد أن بدا أن الصين تتخذ خطوات لمنع العملة من تسجيل مزيد من الانخفاض بعد هبوط حاد دفع الحكومة الأميركية لإعلان أن الصين تتلاعب بعملتها.

وقالت الصين أمس إنها تبيع أذونا مقومة باليوان في هونج كونج، في خطوة تهدف فيما يبدو للسيطرة على عمليات البيع بنظام الاقتراض للعملة.

علاوة على ذلك، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الصرف المرجعي اليومي للعملة عند 6.9683 لليوان في التعاملات داخل البلاد، وهو أعلى من المستوى المتوقع الذي يبلغ 6.9871، لكنه يقل عن مستوى سبعة يوانات للدولار الذي تجاوزته العملة الصينية أول من أمس.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7.0677 يوان للدولار بعد أن انخفض إلى 7.14 في أدنى مستوى له منذ بدء التداولات الخارجية للعملة في 2010.

كما سجل اليوان في المعاملات داخل البلاد 7.0699 يوان للدولار عند الفتح مقارنة مع الإغلاق الماضي والذي بلغ 7.0498.

وتسبب الارتفاع الطفيف في اليوان في تحويل انتباه المستثمرين عن عملات الملاذات الآمنة، مما دفع الين الياباني والفرنك السويسري للانخفاض.

وانخفض الين 0.6 بالمائة إلى 106.56 متراجعا عن أعلى مستوى له في 16 شهرا والذي وصل له خلال الليل باستبعاد هبوط مفاجئ في كانون الثاني (يناير). ونزل الفرنك السويسري 0.2 بالمائة متراجعا عن أعلى مستوى له في 25 شهرا والذي وصل له أول من أمس.- (وكالات)