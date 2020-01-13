النفط يستقر مع تحول التركيز إلى اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين

سول- استقرت أسعار النفط يوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين للتوقيع المقرر لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الحالي ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتا إلى 64.99 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 59.09 دولار للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر عقب غارة بطائرة مسيرة أميركية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في العراق.

لكن الأسعار نزلت مجددا مع تراجع واشنطن وطهران بعدما أشرفا على الانزلاق لنزاع مباشر.

ولامس خام القياس العالمي برنت 71.75 دولار للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يغلق يوم الجمعة دون 65 دولارا.

وقال محلل السلع الأولية في سامسونج فيوتشرز في سول، كيم كوانج-راي، “احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران تلاشي… بالنسبة لهذا الأسبوع، فإن توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيقود لصعود أسعار النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب”.-(رويترز)