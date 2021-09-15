النفط يسجل أعلى سعر خلال 6 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط عالميا مع افتتاح السوق الأميركية، اليوم الأربعاء، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها في 6 أسابيع.

وجاء الارتفاع، بحسب بترا، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، انخفاضا جديدا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون صدور البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 4ر1 بالمئة إلى مستوى 72ر71 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 3 آب الماضي، من مستوى الافتتاح عند 74ر70 دولار، بينما سجل أدنى مستوى عند 68ر70 دولار للبرميل. وصعد خام برنت بنسبة 25ر1 بالمئة إلى مستوى 80ر74 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 2 آب الماضي، من مستوى الافتتاح عند 88ر73 دولار، بينما سجل أدنى مستوى عند 80ر73 دولار للبرميل.