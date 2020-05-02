النفط يسجل أول ارتفاع أسبوعي خلال شهر

نيويورك – ارتفعت أسعار النفط الأميركي خمسة بالمائة، في حين تجاوز خام برنت 26 دولارا للبرميل ليسجل كلا الخامين القياسيين أول زيادة أسبوعية لهما في أربعة أسابيع، إذ بدأت أوبك وحلفاؤها تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تخمة المعروض بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفي نيسان (أبريل)، نزل الخام الأميركي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، فيما بلغ برنت أدنى مستوياته في 21 عاما، إذ تهاوى الطلب بفعل الجائحة، ورفعت أوبك ومنتجون آخرون الإنتاج قبل التوصل إلى اتفاق إمداد جديد بدأ سريانه أول من أمس.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت لشهر تموز (يوليو) أربعة سنتات، أو 0.2 بالمائة، لتجري تسويته عند 26.44 دولار للبرميل، وانتهى أجل عقود حزيران (يونيو) الخميس الماضي عند 25.27 دولار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجلسة مرتفعا 94 سنتا، أو خمسة بالمائة، إلى 19.78 دولار للبرميل بعد الصعود إلى عشرين دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، حقق برنت زيادة 23 بالمائة، في حين أضاف غرب تكساس الوسيط حوالي 17 بالمائة.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول أيار (مايو).

ويبدأ عدد من الدول والمناطق، بما في ذلك إقليم هوبي بوسط الصين الذي ظهر فيه لأول مرة فيروس كورونا المستجد المتسبب في الجائحة، تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء الفيروس.

لكن هناك شكوكا في أن خفض الإنتاج، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا، إذ أنه من غير المرجح أن يتعافى الطلب سريعا.

وأظهر مسح لرويترز أنه قبل الخفض الجديد للإنتاج، رفعت أوبك إنتاجها بقوة لأعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2019، مما يعزز فائض الإمدادات في السوق.

وفي إبراز للمصاعب التي يواجهها بعض المنتجين لتلبية التزاماتهم، قالت مصادر بالقطاع إن العراق سيواجه صعوبات لتلبية حصته من خفض الإنتاج بنحو الربع. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك.

كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل ما يقل عن توقعات محللين لزيادة قدرها 10.6 مليون برميل.-(رويترز)