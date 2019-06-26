النفط يقفز بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية

لندن – بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر أمس بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار للبرميل إلى 66.08 دولار للبرميل.

ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 أيار (مايو) عند 66.25 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.96 دولار للبرميل بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 أيار (مايو) عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان إنه من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا إنرجي سولوشنز لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

وكانت الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق مما دفع العقود الأميركية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية أيار (مايو).

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 حزيران (يونيو) إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

ويأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمس في الوقت الذي تضاءلت فيه التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية بعد تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي استقلالية المركزي عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يضغط باتجاه إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة.

وانخفض الدولار الأسبوع الماضي بعد أن فتح صانعو السياسات الباب أمام خفض لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويعتقد بعض المتعاملين أن المركزي الأميركي ربما يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

لكن التعليقات الصادرة أثناء ليل الثلاثاء قلصت تلك التوقعات، مما دفع الدولار للارتفاع من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الأخرى في الجلسة السابقة إلى 95.843. وارتفع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 96.273.

ومقابل الين الياباني على سبيل المثال، كون المتعاملون رهانات على خيارات مراكز كبيرة بين 107.50 إلى 107 ينات. وفي سوق النقد، جرى تداول الين عند 107.45 ين للدولار.

وتصدر الدولار النيوزيلندي قائمة الرابحين في التعاملات المبكرة في لندن مقابل الدولار الأميركي. وربح الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.6661 دولار أميركي من 0.6536 دولار بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5 بالمائة في اجتماعه بشان السياسة النقدية، على الرغم من أنه ألمح إلى أن إجراء خفض آخر غير مستبعد.

وظل الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2669 دولار بعد أن أكد بوريس جونسون، الذي يتصدر سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التزامه بمغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو من غير اتفاق بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر). – (رويترز)