النفط يهبط مع اقتصار مباحثات أوبك على تخفيض الإنتاج

لندن- انخفضت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي لم يتطرق فيه اجتماع حلفاء أوبك إلى بحث تعميق تخفيض الإمدادات، ليركز بدلا من ذلك على تقليص إنتاج العراق ونيجيريا إلى مستوى حصتيهما المتفق عليه.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا إلى 60.20 دولار للبرميل، متجهة صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 55.38 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه لن يتم بحث تعميق التخفيضات قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المزمع يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر).

لكن الأمير عبد العزيز قال إن بلاده ستواصل خفض الإنتاج بأكثر مما تعهدت به في اتفاق كبح الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الذي تنفذه أوبك وحلفاؤها.

وتخطى إنتاج نيجيريا والعراق وروسيا حصصها في بعض الأوقات.

وقال بيان صادر عن أوبك وحلفاءها، فيما يعرف بمجموعة أوبك، إن مخزونات النفط في الدول الصناعية ما زالت فوق متوسط خمس سنوات. وقال وزير النفط بسلطنة عمان إن ”آفاق 2020 ليست جيدة جدا“.

وتراجع الخامان القياسيان بشدة في الجلسة السابقة بعد تقرير أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وهي خطوة قد تعزز إمدادات الخام العالمية.

ومما عزز المراهنات على انخفاض الأسعار أيضا تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الصناعية بشان سياسات الطاقة، إذ قالت إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي سيجعل من تحقيق التوازن في السوق أمرا صعبا في 2020.

وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل عند 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب.-(رويترز)