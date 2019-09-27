النفط يهبط بفعل بيانات صينية ضعيفة

سنغافورة- تراجعت أسعار النفط أمس بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا ”أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في آب (أغسطس) مما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ“.

وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في آب (أغسطس)، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.8 % مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 % إلى 56.18 دولار للبرميل. – (رويترز)