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النفط يهبط جراء مخاوف حيال الطلب والتوترات بسبب هونج كونج

منذ 3 ساعات
مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.

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طوكيو- تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فُرضت لوقف تفشي فيروس كورونا في حين فاقمت التوترات الأمريكية الصينية المعنويات السلبية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 35.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ما يوازي 1.5 بالمئة إلى 33.83 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشان زيادة الطلب المعنويات ولكن المحللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة ”التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30 بالمئة مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبا من منازلهم“.

وتوقع بعض المحللين والبنوك توازنا في سوق النفط في يونيو حزيران ولكن مجموعة أوراسيا تقول إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

وأضافت في مذكرة ”ثمة .. خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل“.-(رويترز)

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