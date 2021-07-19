أخبار عربية ودوليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

النفط يهبط دون 71 دولارا للمرة الأولى في أكثر من شهر

منذ ساعتين
تراجع أسعار النفط عالميا
تراجع أسعار النفط عالميا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين تراجعها، حيث سجل مزيج “برنت” قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 يونيو الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 يونيو الماضي.
كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس”.
وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم. (RT)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock