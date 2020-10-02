النفط يهبط 4% بعد إصابة ترامب بكورونا

طوكيو- انخفضت أسعار النفط 4%، اليوم الجمعة، بعد أن أصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأخفق مفاوضون في الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع إنتاج النفط العالمي بسحق تعاف ضعيف للأسعار.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.67 سنت أو ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 39.26 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2 بالمئة إلى 37.10 دولار، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ويتجه الخام الأميركي وخام برنت صوب الانخفاض بنحو 8% و6% على الترتيب هذا الأسبوع، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.